В Интернет просочилась персональная информация миллионов граждан Грузии.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило СМИ Cybernews.

Сообщается, что германский поставщик услуг "облака" (Cloud Service Provider) по ошибке сделал доступными личные данные почти всего населения Грузии. База данных была обнаружена консалтинговой платформой по кибербезопасности SecurityDiscovery.

По словам эксперта компании по кибербезопасности Боба Дьяченко, недавно они обнаружили базу данных, содержащую персональные данные граждан Грузии и не защищенную паролем.

Один из просочившихся индексов содержал личные данные почти 5 миллионов человек, а другой содержал более 7 миллионов телефонных записей.

База содержит идентификационные номера, полное имя и фамилию, дату рождения, пол и другую важную информацию о людях, информацию о владельцах телефонных номеров.

Отмечено, что данные также могут включать записи об умерших.

По данным издания, после обнаружения бреши в системе безопасности сервер был отключен, а публичный доступ к опубликованным данным закрыт.

Сообщается, что личная информация и номера телефонов потенциально могут находиться в руках злоумышленников, а также использоваться для фальсификаций или кампаний влияния.