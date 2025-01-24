"Это была сложная выездная игра. Соперник в последних матчах был в хорошей форме".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил главный тренер азербайджанской футбольной команды "Зиря" Рашад Садыхов.

43-летний специалист высказал свои мысли на пресс-конференции, состоявшейся после матча с "Шамахы" в 20-м туре Премьер-лиги "Мисли":

"Мы знали, что это будет трудный матч. Во встречах с такими соперниками важны характер и дисциплинированная игра. Наши игроки хорошо отреагировали после пропущенного гола. В конце первого тайма мы отличились со стандартного положения. После перерыва игра стала более упорной. Мы победили. "Шамахы" сегодня показал отличный футбол".

Садыхов отметил важность победы:

"До перерыва соперник применял агрессивный прессинг, и нам не удавалось хорошо разыгрывать мяч. Во втором тайме было лучше. Мы выиграли три очень важных очка. Я не видел, что произошло между Руаном Ренато и Айдыном Байрамовым. Это была напряженная и стрессовая игра. После игры они обнялись в раздевалке. То, что случилось на поле, осталось там.

Дать прогноз на будущее невозможно. Моим игрокам нужно быть более внимательными в психологическом плане. Это уже не тот чемпионат, что был 3-4 года назад. Все играют на равных друг с другом. Мы должны быть более ответственными".

Отметим, что "Зиря" одержала победу над "Шамахы" со счетом 2:1.