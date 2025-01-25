В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе

В аккаунтах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры интервью китайскому телеканалу (China Global Television Network) в Давосе.

Как сообщает в субботу Day.Az, в публикации говорится: "Кадры интервью Президента Ильхама Алиева китайскому телеканалу CGTN".