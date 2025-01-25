Cущественно вырос товарооборот Азербайджана со странами СНГ

Товарооборот Азербайджана со странами СНГ по итогам 2024 года превысил 6,929 миллиарда долларов США, а его удельный вес в общем внешнеторговом обороте составил 14,55 процента, передает Trend.

Согласно расчетам на основе данных Государственного таможенного комитета Азербайджана, в 2024 году товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос на 7,89 процента, или 506,675 миллиона долларов в годовом исчислении.

Отметим, что в аналогичный период прошлого года товарооборот Азербайджана со странами СНГ составлял 6,422 миллиарда долларов США.

Таблица товарооборота Азербайджана со странами СНГ согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана:

Январь-декабрь 2024 года Страна Экспорт ($) Удельный вес Импорт ($) Удельный вес Беларусь 48 486 740 2,85% 457 685 180 8,75% Казахстан 133 116 610 7,84% 337 326 380 6,45% Кыргызстан 29 663 150 1,75% 10 401 010 0,20% Молдова 5 122 160 0,30% 4 978 290 0,10% Узбекистан 40 340 750 2,38% 211 716 710 4,05% Россия 1 178 347 440 69,38% 3 621 472 230 69,24% Таджикистан 5 853 950 0,34% 1 240 150 0,02% Туркменистан 80 242 540 4,72% 303 471 310 5,80% Украина 177 242 230 10,44% 282 377 700 5,40% Всего 1 698 415 570 100,00% 5 230 668 980 100,00%

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам 2024 года сократился на 6,98 процента, или 3,571 миллиарда долларов США по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года (с 51,183 миллиарда до 47,612 миллиарда долларов США).

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 26,554 миллиарда долларов, что на 7,344 миллиарда долларов, или 21,67 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 55,77 процента против 66,23 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период увеличился в годовом исчислении на 3,772 миллиарда долларов, или 21,83 процента - с 17,285 миллиарда долларов до порядка 21,058 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 44,23 процента против 33,77 процента годом ранее.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, сократилось в годовом исчислении на более чем 11,117 миллиарда долларов, или 66,92 процента - до 5,496 миллиарда долларов против 16,613 миллиарда долларов в отчетном периоде 2023 года.