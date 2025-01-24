Растущий интерес крупных компаний к Азербайджану свидетельствует о больших экономических перспективах страны.

Об этом сказал Day.Az политолог Азер Гараев.

"Всемирный экономический форум в Давосе - это не только площадка, где обсуждаются глобальные экономические вопросы, но и уникальное пространство, где выстраиваются стратегические отношения между странами и компаниями. В этом году в центре внимания на форуме были встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с представителями крупнейших компаний мира по их просьбе. Эти встречи стали еще одним подтверждением повышенного интереса к экономике Азербайджана и важности страны в международных экономических отношениях.

Среди этих компаний такие гиганты, как Carlsberg Group, DP World и The Goldman Sachs Group Inc. Данные компании, каждая из которых является лидером в своей области, внимательно оценивают экономические возможности и инвестиционный потенциал Азербайджана. На встречах главы государства с представителями международных компаний в Давосе основное внимание было уделено экономическим успехам Азербайджана, развитию ненефтяного сектора и условиям, созданным для иностранных инвесторов. Проведенные в последние годы экономические реформы, инфраструктурные проекты и инновации в энергетическом секторе создали условия для превращения Азербайджана в одного из важнейших игроков мировой экономики", - сказал он.

A.Гараев отметил, что Азербайджан, занимающий стратегическое положение между Востоком и Западом, выступает в качестве незаменимого хаба для международной торговли благодаря своему экспорту энергоресурсов и транзитными коридорам. Еще больше усиливают эту роль такие проекты, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт. Вышеупомянутые проекты и ряд других еще больше подчеркивают важность страны.

"Кроме того, экономическая модель, основанная на таких принципах, как улучшение бизнес-среды, прозрачность и конкурентоспособность в Азербайджане, привлекает внимание иностранных инвесторов. Объявление ненефтяного сектора приоритетным обусловило развитие таких сфер, как сельское хозяйство, промышленность, туризм и финансовые услуги. По мере роста роли Азербайджана в международной экономической системе страна становится привлекательной для глобальных компаний. Основными причинами этого интереса являются устойчивый экономический рост, стабильная политическая среда, региональные и международные связи", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что экономика Азербайджана в последние годы демонстрирует стабильные темпы роста.

"Доходы, полученные в нефтегазовом секторе, направляются на развитие ненефтяных отраслей, что делает экономику страны более устойчивой. Внутренняя политическая стабильность и сбалансированная внешняя политика Азербайджана создают безопасную среду для инвесторов. Азербайджан выступает не только экспортером энергоресурсов, но и региональным транспортно-логистическим центром. Выступая в роли стратегического моста между Европой и Азией, страна стала важной частью международной торговли благодаря проекту "Средний коридор".

Встречи, проведенные главой государства с представителями международных компаний в рамках Давосского экономического форума, являются еще одним доказательством ценности, придаваемой экономическому развитию Азербайджана, его позиции в международных отношениях и инвестиционному потенциалу. Растущая роль Азербайджана в мировой экономике, наряду с привлечением к нему внимания иностранных компаний, свидетельствует о том, что были предприняты важные шаги в направлении превращения страны в центр инвестиций международного масштаба. Проведенные встречи указывают на то, что у страны успешное экономическое будущее", - отметил А.Гараев.