В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о равнодушии России.

Day.Az представляет публикацию:

Поразительно, как кое-кто в России продолжает думать, что на дворе двадцатые годы то ли двадцатого, то ли девятнадцатого, а может и вовсе восемнадцатого века.

Сбили самолет, виноваты в гибели десятков людей - найдите же в себе мужество вести себя так, как подобает большой, претендующей на величие стране. Вы ведь считаете себя одной из сверхдержав, не так ли?

В 2025 году сверхдержавы ведут себя совершенно иначе. Сотни лет назад нахальство и пренебрежение были нормой. А сейчас все иначе. За нахальство лишаются доверия. Партнеров. Несут ответственность.

И получают по шапке. Мишка хочет по шапке? Мишка обязательно получит.

Автор карикатуры - HSF