https://news.day.az/politics/1725356.html ООН поблагодарила Азербайджан - ФОТО Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) выразило благодарность Азербайджану за его вклад в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ), сообщает Day.Az. "УКГВ благодарит Азербайджан.
ООН поблагодарила Азербайджан - ФОТО
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) выразило благодарность Азербайджану за его вклад в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ), сообщает Day.Az.
"УКГВ благодарит Азербайджан. Ваш щедрый и гибкий вклад в СЕРФ ООН помогает миллионам людей по всему миру, остро нуждающихся в гуманитарной помощи, особенно в условиях климатических кризисов. Вместе мы инвестируем в человечество", - говорится в сообщении организации в соцсети X.
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