ООН поблагодарила Азербайджан

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) выразило благодарность Азербайджану за его вклад в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ), сообщает Day.Az.

"УКГВ благодарит Азербайджан. Ваш щедрый и гибкий вклад в СЕРФ ООН помогает миллионам людей по всему миру, остро нуждающихся в гуманитарной помощи, особенно в условиях климатических кризисов. Вместе мы инвестируем в человечество", - говорится в сообщении организации в соцсети X.