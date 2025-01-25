Как выглядит новый рынок "Кешля"?

Через несколько дней рынок "Кешля" начнет работу на новом месте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, на новом рынке уже завершаются последние подготовительные работы.

Продавцы, которые начнут работать в новом месте, отмечают, что некоторые из них уже подготовили свой товар.

Ответственный за торговый центр, куда будет перенесен рынок "Кешля", Низами Аскеров заявил, что на следующей неделе территория будет полностью готова.

На рынке будут не только прилавки, но и магазины. Кроме того, предусмотрены специализированные отделы для продажи рыбы и мяса птицы.

Системы освещения и канализации нового места уже полностью готовы.

Что касается слухов о возможных изменениях арендной платы, Низами Аскеров отметил, что никаких решений по этому вопросу пока не принято.

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