Автор: Мехти Ахмедзаде

Помнится, некогда была "не разлей вода" не с Францией, а Россией. Сестринские, как они любят их называть, раньше братскими и не с Парижем, а Москвой. Потом произошло то, что должно было рано или поздно случиться - восстановление справедливости в Карабахском вопросе. 44-дневная война 2020-го года, спровоцированная Ереваном, закончилась для него плачевно и, пытаясь найти виноватых, армяне начали тыкать пальцем в сторону России, мол все произошло по ее вине.

"Она не оставила все", - твердят до сих пор армяне.

Дальше отношения двух стран начали только ухудшаться. Ереван с каждым годом становился все западнее и западнее в своем курсе, показывая красную тряпочку Кремлю. Затем наступила украинская война, российскую сторону закидали санкциями, которые должны были ударить по ее экономике, но удара не оказался таким сильным, как ожидалось.

Почему? Армения начала заниматься реэкспортом товаров в РФ, несмотря на огромный санкционный список и строгое предупреждения со стороны ЕС. То есть Армения залезла в центр непростой геополитической игры. С одной стороны, правительство Никола Пашиняна демонстрирует стремление к сближению с Западом, с другой - сохраняет тесные связи с Россией. И хотя в публичном пространстве периодически возникает впечатление о "трудностях" в отношениях между Ереваном и Москвой, факты говорят об обратном: Армения остаётся одним из ключевых союзников России в регионе. Ну, а Европа, как ни странно, закрывает глаза на все, что она делает "исподтишка".

За последние 5 лет Армения сделала не мало антироссийских шагов, вплоть до бойкотирования ОДКБ и угроз выйти из организации. В стране среди населения постоянно царят антироссийские настроения, периодически выступает секретарь совбеза Армен Григорян с напоминалками о "вине России" в проблемах Армении. В Москве сидят, слушают, слушают, слушают, но громко не реагируют. Иногда, выступая на пресс-конференциях что-то в адрес армянских властей скажет Мария Захарова, выступят пару пропагандистов и....как ни странно, всё.

Кремль не идет ни на какие жесткие меры, чтобы посадить на место зависящую от РФ РА. Никаких радикальных, ну или, хотя бы, первых превентивных мер. Напротив, там говорят, что все хорошо. А недавние заявления Сергея Лаврова после встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном показали, что российская сторона, оказывается, высоко оценивает динамику сотрудничество двух стран. Несмотря на внешние сигналы о возможных разногласиях, именно тёплая риторика официальных лиц говорит о том, что стороны продолжают развивать партнёрство. В частности, обсуждался рекордный показатель товарооборота: к 2023 году стороны рассчитывают достичь планки в 12 миллиардов долларов, что для Армении является беспрецедентной цифрой.

Ныне важнейшей составляющей такой "дружбы" на самом то деле, является тот самый реэкспорт, о котором мы говорили выше. В условиях западных санкций против России, многие товары поступают в страну именно через армянские компании. Подобная схема, по словам экспертов, давно не является секретом ни для Москвы, ни для Брюсселя: как отмечают наблюдатели, для Армении открыли все двери, чтобы была возможность работать в обход санкций. Это помогает России частично компенсировать выпадающие каналы поставок, а Армении - получать экономическую выгоду от торгового трафика.

По данным за 2023 год, Россия занимает первое место в структуре товарооборота сразу двух стран региона: Беларуси (52,7%) и Армении (41,1%). При этом в случае с Арменией цифра может продолжить расти за счёт всё тех же схем реэкспорта и поддержки традиционных торговых направлений. Если 12 миллиардов долларов действительно будут достигнуты, это станет сигналом не только о высокой динамике двусторонней торговли, но и о том, что санкционные барьеры пока не оказывают решающего влияния на торговые потоки между двумя государствами.

Короче говоря, вывод, к которому многие приходят, является следующим: все заявления - это просто спектакль и "двойная игра", направленная на сохранение выгоды от отношений с Россией и одновременную демонстрацию лояльности западным партнёрам, что позволяет Еревану маневрировать между крупными геополитическими игроками, сохраняя доступ к российским ресурсам и в то же время отвечая на интересы западных стран. В этом смысле "имитация проблем" оказывается удобным инструментом, который даёт возможность оправдывать любые внешнеполитические шаги.

Поэтому вопрос о том, насколько действия Москвы и Еревана согласованы, остаётся открытым. Некоторые утверждают, что Владимир Путин и Никол Пашинян ведут тонкую дипломатическую игру, где официальные заявления о разногласиях или сближении с другими странами - лишь часть общего сценария. Нет сомнений, что обе стороны получают свою выгоду: Россия - стабильный и эффективный канал реэкспорта, Армения - экономические преференции и статус посредника, которому Запад пока готов закрывать глаза на двоякие действия.

Если все эти "антироссийские настроения в Армении" и "антиармянские настроения в России" является имитацией ссор и проблем, то не надо пускать пыль в глаза.

Вся эта "двойная игра", в которой Ереван одновременно заигрывает с Западом и сохраняет крайне тесные экономические связи с Россией, выглядит не чем иным, как политическим цинизмом в чистом виде. Формальные заявления о "братских народах" уже давно перестали соответствовать реальности, превратившись в не более чем ширму для достижения взаимовыгодных целей. Подобная расстановка сил не только вводит в заблуждение общество, но и негативно отражается на стабильности всего региона. Поддержание иллюзий о "новом прозападном курсе" и параллельное расширение товарооборота с Россией рано или поздно создадут почву для ещё больших противоречий, чреватых экономическими и политическими кризисами. Перекладывая вину друг на друга и разыгрывая спектакль "имитации проблем", обе стороны в итоге игнорируют реальные вызовы. В России должны помнить, что Армения предавала раз, предаст и второй, и третий, и десятый раз. Вопрос только, кто больше ей заплатит в конечном итоге.