Какие преимущества дает проведение экзамена для таксистов?

Как известно, с августа прошлого года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит экзамены для оценки водителей такси. Кандидаты, успешно сдавшие экзамен, получают свидетельство, действительное в течение 7 лет.

Интересно, сколько человек приняли участие в этих экзаменах на сегодняшний день?

По этому вопросу руководитель пресс-службы ГЭЦ Ханлар Ханларзаде сообщил Day.Az, что с момента начала проведения экзаменов для водителей такси по сегодняшний день в них приняли участие 6 678 человек.

"Из них 5 983 человека успешно сдали экзамен и получили свидетельства. Согласно данным на сегодняшний день, планируется проведение экзаменов еще для 5 444 человек, включая сегодняшний день", - отметил он.

Он также добавил, что эти цифры могут увеличиться:

"Проведение экзаменов для водителей такси осуществляется по заявкам. Для водителей организуются тренинги и подготовительные курсы, в ходе которых оценивается уровень подготовки участников", - добавил Ханларзаде.

Чем же полезны такие экзамены для кандидатов?

Эксперт по образованию Эльчин Эфендиев отметил, что главная цель проведения этих экзаменов заключается в том, чтобы водители такси имели общее представление о правилах этического поведения.

"Уже некоторое время Государственный экзаменационный центр проводит экзамены для водителей такси. Конечно, основная цель проведения этих экзаменов - это предоставление таксистам базовых знаний о правилах этичного поведения. К тому же, благодаря экзаменам определяются психологические факторы, навыки общения с пассажирами и особенности организации дорожного движения при пассажирских перевозках. Успешно сдавшие экзамен кандидаты получают сертификаты", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что каждый, кто желает заниматься деятельностью таксиста, обязан пройти экзамен:

"Если кто-то ставит перед собой цель работать таксистом, государство предоставляет возможность получить соответствующий сертификат. Без сертификата это невозможно. В этом случае таксисты вынуждены изучить определенные правила, соответствующие их сфере обслуживания, и соблюдать их. Я считаю, что эти экзамены, как минимум, помогают водителям изучить правила психологического и этического поведения. Если рассматривать это с точки зрения этических и психологических норм, водители получают минимальные знания в этой области. Те, кто получает сертификат, также приобретают информацию о безопасности дорожного движения, правилах безопасности, государственных дорожных знаках и т.д. Ранее водители выходили на дорогу, не зная или лишь частично зная эти аспекты. Теперь же для получения сертификата они вынуждены проводить определенные исследования и что-то изучать. В результате они повышают свои знания в этой области. Таким образом, общая польза от данного процесса именно в этом", - заключил Эфендиев.

Отметим, что один из таких экзаменов был проведен вчера. Для участия в нем зарегистрировались 1 563 человека.