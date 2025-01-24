Азербайджанских таксистов проверят на профессионализм

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередной экзамен для прошедших специальную подготовку водителей автомобилей такси.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, в экзамене примут участие 1 563 человека.

Для эффективной организации экзаменов привлечены 5 общих руководителей экзамена, 11 руководителей экзаменов, 82 наблюдателя и 6 сотрудников пропускного режима. Экзамен будет проходить в электронном формате в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ и в Гянджинском региональном отделении.

Водители, занимающиеся международными грузоперевозками, будут сдавать тест из 25 вопросов, нацеленных на оценку их профессиональных навыков.

Экзамен для таксистов состоит из 20 вопросов, охватывающих программу подготовки, этические нормы и правовые акты, регулирующие пассажирские перевозки на автотранспорте. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, а неправильные ответы не влияют на итоговую оценку. Водители такси должны набрать минимум 10 баллов для успешной сдачи экзамена, а водители международных перевозок - 15 баллов.

Участникам необходимо иметь при себе пропуск и оригинал удостоверения личности, без которых они не смогут участвовать в тестировании. Экзамены продолжатся 1 час, и результаты будут доступны после их завершения, а также опубликованы на сайте ГЭЦ на следующий день.

Лица, успешно сдавшие экзамен, получат сертификаты, подтверждающие их квалификацию.

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