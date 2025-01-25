Суд Южной Кореи отказал прокуратуре в продлении заключения президента

Центральный окружной суд Сеула отказал прокуратуре в продлении заключения президента Южной Кореи Юн Сок Ёля до 6 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Yonhap.

Ранее в пятницу прокуратура подала соответствующее ходатайство, попросив продлить арест до 6 февраля.

Как указывает телеканал KBS, cуд посчитал недостаточными основания для продления ареста ради проведения прокуратурой дополнительного самостоятельного расследования. Ранее Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих передало прокуратуре дело Юн Сок Ёля. Суд указал, что законы разделяют следствие и государственное обвинение в судебном процессе.

Судья также отметил, что закон об антикоррупционном управлении подразумевает, что оно должно вести независимое расследование, но не указывает ясно, может ли прокуратура провести дополнительное расследование вслед за управлением.

Суд заключил под стражу Юн Сок Ёля 19 января. Первоначальный период задержания был рассчитан на 10 дней - до 28 января. Для его продления еще на 10 дней нужно было получить ордер в суде. Как передает телеканал KBS, прокуратура может официально выдвинуть обвинения, что позволит содержать президента под стражей до шести месяцев на время судебных разбирательств.