https://news.day.az/society/1725584.html Землетрясение в Каспийском море В Каспийском море произошло землетрясение. Как сообщает в воскресенье Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Сообщается, что сила подземных толчков, зафиксированных в 16:57 по местному времени, составила 3,5 балла.
Землетрясение в Каспийском море
В Каспийском море произошло землетрясение.
Как сообщает в воскресенье Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Сообщается, что сила подземных толчков, зафиксированных в 16:57 по местному времени, составила 3,5 балла.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 62 километров.
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