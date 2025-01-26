https://news.day.az/society/1725584.html

Землетрясение в Каспийском море

В Каспийском море произошло землетрясение. Как сообщает в воскресенье Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Сообщается, что сила подземных толчков, зафиксированных в 16:57 по местному времени, составила 3,5 балла.