Крупный пожар на литиевом руднике в Западной Австралии

Крупный пожар на литиевом руднике Маунт-Холланд в Западной Австралии

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пожар вспыхнул вчера около Southern Cross. Причина неясна, но, вероятно, связана с добычей лития. 

Значительное влияние на электромобили и поставку аккумуляторов.