https://news.day.az/world/1725457.html Крупный пожар на литиевом руднике в Западной Австралии - ВИДЕО Крупный пожар на литиевом руднике Маунт-Холланд в Западной Австралии Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пожар вспыхнул вчера около Southern Cross. Причина неясна, но, вероятно, связана с добычей лития. Значительное влияние на электромобили и поставку аккумуляторов.
Крупный пожар на литиевом руднике в Западной Австралии - ВИДЕО
Крупный пожар на литиевом руднике Маунт-Холланд в Западной Австралии
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пожар вспыхнул вчера около Southern Cross. Причина неясна, но, вероятно, связана с добычей лития.
Значительное влияние на электромобили и поставку аккумуляторов.
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