Министр национальной обороны Турции принял Хикмета Мирзоева

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер принял командующего Сухопутными войсками Азербайджана генерал-лейтенанта Хикмета Мирзоева.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Во встрече также принял участие командующий сухопутными войсками Турции генерал Сельджук Байрактароглу. Отметим, Хикмет Мирзоев находится с визитом в Турции по приглашению Сельджука Байрактароглу.