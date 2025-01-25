https://news.day.az/politics/1725358.html Министр национальной обороны Турции принял Хикмета Мирзоева - ФОТО Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер принял командующего Сухопутными войсками Азербайджана генерал-лейтенанта Хикмета Мирзоева. Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции. Во встрече также принял участие командующий сухопутными войсками Турции генерал Сельджук Байрактароглу.
Министр национальной обороны Турции принял Хикмета Мирзоева - ФОТО
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер принял командующего Сухопутными войсками Азербайджана генерал-лейтенанта Хикмета Мирзоева.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
Во встрече также принял участие командующий сухопутными войсками Турции генерал Сельджук Байрактароглу. Отметим, Хикмет Мирзоев находится с визитом в Турции по приглашению Сельджука Байрактароглу.
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