Windows 11 получит новую функцию

В новой бета-версии Windows 11 (сборка 22635.4805) обнаружена экспериментальная функция, значительно упрощающая обмен файлами. Как выяснилось благодаря пользователю @phantomofearth в социальной сети X (ранее Twitter), Microsoft разрабатывает новый способ обмена, основанный на перетаскивании файлов в верхнюю часть экрана. Об этом сообщает издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При перетаскивании файла к верхней кромке экрана появляется специальное меню (Drag Tray), отображающее список приложений, совместимых с обменом, таких как Outlook и Phone Link. Пользователь может просто "бросить" файл в нужное приложение для быстрого обмена. Важно отметить, что данная функция не конфликтует с функцией Snap Layouts, которая работает только при перетаскивании окон, а не файлов.

Microsoft пока официально не анонсировала эту функцию, однако пользователи, установившие сборку 22635.4805, уже могут опробовать ее самостоятельно. Для активации потребуется использовать утилиту ViveTool:

- Нужно скачать ViveTool с GitHub и распаковать файлы в удобную папку;

- Далее следует запустить командную строку от имени администратора и перейти в папку с файлами ViveTool, используя команду "CD" (например, "CD C:\Vive");

- Ввести команду "vivetool /enable /id:45624564,53397005,48433719" и нажать Enter;

- Перезагрузить компьютер.

После перезагрузки новая функция обмена файлами станет доступна. Стоит отметить, что это экспериментальная функция, и ее функциональность может измениться в будущих обновлениях.