В Сальяне взорвался топливный бак фуры

В селе Шорсулу Сальянского района частично сгорели кабина грузовика марки "Мерседес", три передних колеса и тент, натянутый на прицеп.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным, в результате пожара двое человек получили ожоги.

Остальная часть грузовика была спасена от огня, а пожар был оперативно потушен силами пожарных подразделений.

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