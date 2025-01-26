https://news.day.az/society/1725445.html В Сальяне взорвался топливный бак фуры В селе Шорсулу Сальянского района частично сгорели кабина грузовика марки "Мерседес", три передних колеса и тент, натянутый на прицеп. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС. По данным, в результате пожара двое человек получили ожоги.
В Сальяне взорвался топливный бак фуры
В селе Шорсулу Сальянского района частично сгорели кабина грузовика марки "Мерседес", три передних колеса и тент, натянутый на прицеп.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным, в результате пожара двое человек получили ожоги.
Остальная часть грузовика была спасена от огня, а пожар был оперативно потушен силами пожарных подразделений.
Ранее мы сообщали, что на открытой местности в Баку произошел пожар.
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