Российские аппетиты в Азербайджане

Автор: Ильгар Нифталиев, доктор философии по истории, заместитель директора по научной работе Института истории имени А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана

14 мая 1805 года в селении Курекчай в Карабахе было подписано клятвенное соглашение между Карабахским Ибрагим Халил ханом и командующим русскими войсками на Кавказе генералом П.Цициановым о переходе ханства под покровительство Российской империи. При этом согласно 2-му пункту договора "Его Высочество давало Императорское свое ручательство на сохранение целостности настоящих владений его высокости и преемников его".

Таким образом, согласно данному пункту договора, который состоял из 11 пунктов, Карабахский Ибрагим Халил хан и его преемники считались единственными законными владетелями Карабаха. Гарантом неприкосновенности их владений выступал Российский император.

Однако, 12 июня 1806 года в результате трагических событий, произошедших в Ханкенди, Ибрагим Халил хан был убит начальником Шушинского гарнизона майором Д.Т. Лисаневичем, который заподозрил хана в попытках нарушения условий договора и тайных связях с персидским двором. Кроме самого хана были убиты его жена Туба-ханум, дочери Салтанет-ханум и Туту-бегим, 12-летний сын хана Аббасгулу-ага Кебирлинский и другие родственники.

Интересно, что некоторые представители русских властей рассматривали убийство Ибрагим Халил хана и его семьи как бесцельную жестокую и ничем не оправданную акцию, которая получила определенный резонанс среди русского военного командования. Так, командующий войсками в Грузии и Дагестане генерал граф И.В.Гудович осудил действия Д.Т.Лисаневича и майора Н.Джораева, "без побудительных причин учинивших нападение на Ибрагим-хана Шушинского, каковой поступок нимало не соответствует ни долгу, ни званию чиновников".

И.В.Гудович также предписал произвести следствие и доложить ему. Однако, единственным результатом стал рапорт самого Д.Т.Лисаневича, в котором он, оправдывая свои действия, возводил клевету на убитого им хана и доносил по инстанции, что он поступил правильно, ибо хан "сбился с пути и великую государеву службу оставил". При этом Лисаневич ссылался на информацию, полученную от "армянского мелика Джамшида и других верных Карабахцев".

Чтобы "исправить ошибку" Д.Т.Лисаневича, его "наказали", переведя на службу в другое ханство.

К сказанному о преступлениях Д.Т.Лисаневича на посту начальника русского гарнизона в Шушинской крепости добавим ещё одну интересную деталь, которую приводит в своей работе русский военный историк и генерал В.А.Потто: "Этот майор заселил "заграничными армянами" Лорийскую степь, устроил для них дома, помог завести хозяйство и вообще позаботился об устройстве быта новых поселенцев".

После смерти Ибрагим Халил хана, согласно завещанию, составленному при жизни хана и скрепленному подписями карабахской знати, право наследования перешло к его среднему сыну Мехтигулу аге (старший сын Мухаммед Гасан умер от болезни 24 февраля 1806 г.), который был официально провозглашен наследником престола ханства. Главнокомандующий Кавказской линии генерал-от-инфантерии граф И.В.Гудович пригласил Мехтигулу хана в Тифлис, дал в его честь бал, присвоил чин генерал-майора и вручил "высочайшую грамоту" на Карабахское ханство, обещал "золотую саблю и знамя", положенные ему по Курекчайскому трактату.

Однако период правления ханством Мехтигулу хана (1806-1822) был очень сложным. После заключения русско-иранского Гюлистанского договора (1813) власть хана стала носить формальный характер. Назначенный в 1816 году главнокомандующим русскими войсками на Кавказе генерал П.Ермолов использовал любой предлог, чтобы ограничить поле деятельности Карабахского хана. Ситуация вокруг Карабахского ханства и его последнего главы становилась все более угрожающей. По этой причине Мехтигулу хан 21 ноября 1822 года покинул территорию ханства и ушел в Иран. В ноябре же 1822 года была обнародована прокламация А.П.Ермолова жителям Карабахского ханства, в которой уход Мехтигулу хана в Иран преподносился как "измена". Это обстоятельство стало основанием для Ермолова ликвидировать ханство, которое было превращено в провинцию.

Уход Мехтигулу хана в Иран не был спонтанным решением. Среди основных причин, заставивших хана предпринять данный шаг, были его сложные отношения с российским генералом армянского происхождения князем В.Г.Мадатовым, который в это время управлял мусульманскими провинциями Южного Кавказа. Об этом Мехтигулу хан писал 21 июня 1827 года князю И.Н. Абхазову, который сменил В.Мадатова на посту управляющего мусульманскими провинциями после назначения командующим русскими войсками на Кавказе генерала И.Паскевича.

Из письма становится ясно, что В.Г.Мадатов, используя свое служебное положение, заставил Мехтигулу хана передать ему по талагу в 1818 году "в наследственное владение недвижимость в виде 10 сел, 2 аулов, 2 имений, несколько эйлагов и кишлагов". Одновременно Мадатов получил в свое владение жителей вышеперечисленной недвижимости. В "подаренных" ханом генералу (в действительности же, насильно присвоенных генералом) землях проживало всего 1011 семей. Мехтигулу хан передал Мадатову также откупы, подати и повинности, кроме тех, что предназначены в государственную казну. Однако, "князь" на этом не остановился и, как следует из письма Мехтигулу хана, ежегодно, начиная с 1818 года, получал по 500 золотых червонцев, а также новые села и земли для себя и своих родственников. Более того, в своем талаге Мехтигулу хан принужден был под давлением написать, что, якобы, В.Г.Мадатов - из "важных бекских фамилий" Карабаха и его предки имели здесь земли и крестьян, хотя "князь" и его предки были из податного крестьянского сословия, и российский генерал армянского происхождения самовольно возвел себя в беки.

Поэтому не случайно генерал А.П.Кутузов потребовал от Мехтигулу хана объяснения, действительно ли В.Г.Мадатов "княжеского происхождения" и передал ли хан ему недвижимость добровольно. Получив ответы, А.П.Кутузов заставил самозваного бека возвратить все Мехтигулу хану. Однако, вскоре он скончался, а генерал А.П.Ермолов распорядился оставить В.Г.Мадатову во владение "половину Карабаха". Приведенное письмо Мехтигулу хана как нельзя лучше характеризует отношение А.П.Ермолова к Карабахскому хану и ситуацию, в которой шел процесс ликвидации Карабахского ханства.

Несколько лет спустя, проводившие в 1829-1831 годы в Закавказском крае ревизию сенаторы П.И.Кутайсов и Е.И.Мечников в докладе русскому царю Николаю I о результатах своей работы так же подтвердили факт присвоения Мадатовым недвижимости и движимости, скота и денег Мехтигулу хана, а также самих карабахских жителей. В итоге, Карабахский хан лишился всего: своих территорий, доходов, подданных, собственного дома.

Будучи жертвой обстоятельств, Мехтигулу хан лишь в 1827 году, то есть после отставки А.П.Ермолова и В.Г.Мадатова, вернулся в Карабах. Это стало следствием успешных переговоров с ним нового главнокомандующего русскими войсками на Кавказе и главноуправляющего Грузии генерала князя И.Паскевича. Последний рапортовал 12 июня 1827 года начальнику Главного штаба Военного министерства Российской империи графу фельдмаршалу И.И.Дибичу-Забалканскому условия, которые выдвинул Мехтигулу хан для возвращения в Карабах: 1.Возвращение ему чина генерал-майора; 2. Управление 300 семей, выведенных им из Ирана; 3. Уплата хану 4 000 червонцев ежегодной пожизненной пенсии. 7 июля 1827 года И.И.Дибич-Забалканский сообщил И.Ф.Паскевичу о "высочайшем повелении" удовлетворить все перечисленные пункты.

В целях восстановления справедливости 14 августа 1827 года в письме главе Министерства иностранных дел России К.В.Нессельроде И.Ф.Паскевич предлагал возвратить хану его родовое имение, что "будет способствовать усердию хана в пользу России", а также создать комиссию для выявления обстоятельств, почему чиновники забирали себе доходы, полагавшиеся хану и российской казне.

Возвратившийся из Ирана младший брат Мехтигулу хана Джафаргулу ага также был восстановлен в своих имущественных и военных правах. Ему вернули недвижимую собственность, как полковнику российской службы назначили денежный оклад. И.Ф.Паскевич, тем не менее, считал нецелесообразным восстановление Карабахского ханства, рассматривая его отныне Российской провинцией.