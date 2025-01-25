У Азербайджана к России много вопросов

Автор: Лейла Таривердиева

Накануне появилась инсайдерская информация о том, что российские следователи подтвердили факт удара по самолету AZAL системой ПВО "Панцирь С-1", в результате чего гражданский борт потерпел крушение 25 декабря прошлого года. Установлено, что судно подверглось воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также конкретные лица, виновные в трагедии. Станет ли эта информация обнародована, пока неизвестно. Однако, судя по кампании, устроенной в российских медиа, создается впечатление, что в России выбрали другую тактику и другую линию поведения.

В российских пабликах упорно распространяются и анализируются фрагменты из якобы переговоров пилотов с наземными службами, которые, по словам вице-премьера Казахстана Бозумбаева, в значительной степени отличаются от содержания черного ящика. И это очень серьезный момент, доказывающий, что распространяемая прославившейся в последние недели "Базой" информация является сфальсифицированной и искаженной. Напомним, что "База" начала распространять истории про птиц и взорвавшиеся баллоны практически сразу после крушения. Такое впечатление, что канал был наготове, что ему, поняв, что натворили, немедленно скинули для публикации искаженные данные. Это было нужно, чтобы сразу дезориентировать общественное мнение относительно случившегося и отвести огонь от себя. Педалирование темы птиц и баллонов было оскорбительным и диссонировало с реальными наглядными свидетельствами того, что самолет был подбит средствами ПВО.

Самое неприятное в этой ситуации - это то, что вместо того, чтобы признать вину, которую все равно ведь придется признавать, в российских медиа как по команде началась неприличная кампания против Азербайджана. Слаженность, с которой вступили "в бой" российские СМИ, говорит о том, что команда была дана с самых верхов. Та же "База" однозначно получает свои "инсайды" из соответствующих официальных структур, потому что других путей получить чуть ли не через полчаса после крушения распечатку переговоров самолета с землей не существует. Разве что диспетчер сам ведет этот канал.

Для усиления своей позиции агитпроп запустил в соцсети фотографии российских миротворцев, попавших под огонь во время антитеррористической операции 20 сентября 2023 года. Эти кадры демонстрируются широкой публике впервые. Не может быть сомнений, что они так же спущены в паблики из соответствующих ведомств, потому что другими путями фото попасть в Сеть не могли. Появление этих кадров не оставляет никаких сомнений в виновности российской стороны в гибели пассажиров гражданского самолета. Российская сторона знает, что виновна, но с тупым упрямством продолжает все отрицать, параллельно распаляя антиазербайджанские настроения в обществе, от чего только глубже вязнет в ситуации. Более того, есть информация, что фотографии убитых передаются российскими инсайдерами и армянским медиа для распространения.

Правда в том, что миротворцы в сентябре 2023 года погибли по собственной вине. РМК был предупрежден не показываться из казарм, пока не завершится операция, чтобы не попасть под огонь. Зачем эти солдаты решили выехать на машине за пределы части, неизвестно. Азербайджанские военнослужащие в пылу боя ошибочно приняли их за армян. Что, кстати, было неудивительно, учитывая, что все три года пребывания в Карабахе РМК сотрудничал с сепаратистами и крышевал военные приготовления армянских бандформирований. Главари этих формирований передвигались под защитой российского флага, поэтому нет закономерно, что игнорирование предупреждения азербайджанской стороны закончилось трагически.

Хотя миротворцы погибли во время боевых действии, не послушав четких предупреждений об опасности, азербайджанская сторона все равно признала свою вину, принесла извинения на уровне главы государства и даже выплатила компенсации семьям погибших. Это было сделано сразу, безо всяких размазываний и глупых историй про обстрел со стороны марсиан. Так поступает сильная сторона, уверенная в себе и своей правде. Погибли, хоть и по ошибке, не вражеские солдаты, а миротворцы дружественной нам страны, а между друзьями не может быть проблем во взаимопонимании. Точнее - не должно быть.

Инцидент был исчерпан сразу. Так же, как была сразу разрешена ситуация вокруг российского вертолета, странным образом оказавшегося возле азербайджано-армянской границы в то время, как еще продолжалась война. Уже тогда история с вертолетом вызвала много вопросов. Но в Баку сразу признали вину, чтобы не усложнять и без того непростую ситуацию. Между тем, стоит напомнить, что вертолет буквально подвели под огонь за несколько часов до подписания Трехстороннего заявления. Вертолет был принят за вражеский и подбит. Это вопросов не вызывает. Вопросы вызывает, что он вообще делал в том месте, в темноте, на малой высоте, вне зоны радиолокационного наблюдения систем ПВО. Может быть, его экипаж был принесен в жертву, чтобы сделать Азербайджан более сговорчивым при заключении документа 10 ноября?

Сейчас эти вопросы не всплыли бы на поверхность, если бы не странное поведение российской стороны в ситуации вокруг крушения азербайджанского самолета. Вместе с этими вопросами всплывают и другие. Например, куда исчез армянский террорист, бросивший в ноябре 2021 года гранату в сторону азербайджанского поста у Дашалты и спрятанный затем российскими миротворцами? Пусть никто не думает, что этот и другие подобные инциденты здесь забыли. Не забыли, но не стали бы говорить об этом. Ведь мы друзья. Разве не так?

Российские медиа, педалирующие в последние дни инциденты с вертолетом и миротворцами, не понимают, что прикрыть этой истерией вину России за сбитый гражданский самолет невозможно. Между гибелью военных во время боевых действий и сбитием гражданского самолета есть большая разница. Российские военнослужащие, погибшие в том вертолете, были принесены в жертву политическим интригам собственной страной. Миротворцы, попавшие под огонь в Карабахе, были предупреждены об угрозе и погибли по своей вине. Самолет AZAL же никто не предупреждал об опасности. Хотя уже работали ПВО, воздушное пространство не было закрыто, экипаж не был предупрежден и оставался в российском небе, попав в зону действия проклятых "Панцирей". Российские эксперты на страницах СМИ убеждают, что эти системы не различают типы самолетов и палят по любой цели, попадающей на радары. Пусть так. Никто и не говорит, что самолет сбили специально, зная, что это гражданский лайнер. Но это не снимает вины с России.

Нет ничего постыдного и унизительного в том, чтобы извиниться перед тем, кого, вроде бы, считаешь другом. Признание вины говорит о силе духа и смелости. Сегодня мы ждем такой же смелости от России. Но видим вместо этого набирающую обороты клеветническую кампанию.

Еще есть возможность все исправить. Надо только прекратить истерику, сесть и спокойно подумать о том, к чему все это приведет. Взвесить все за и против, посчитать количество друзей России, на что, думается, хватит пальцев одной руки. А потом, произведя все эти несложные действия, сделать выводы. Эти выводы очевидны. Если российские СМИ будут продолжать в том же духе, если ситуация будет развиваться в сегодняшней логике, то восстановить отношения с Азербайджаном на прежнем уровне окажется почти невозможным. До подбития самолета эти отношения находились на очень хорошем уровне, стороны строили планы, а теперь благодаря неразумному поведению российской стороны все катится под откос.

Азербайджан все еще надеется, что в Москве одумаются и положат конец истерии в медиа. Испортить отношения легко, исправлять их сложно. У российских СМИ среди азербайджанской общественности имидж и без того невысок. Засилье армянских пропагандистов и проармянской риторики не делало чести российским медиа. После войны по указанию сверху безобразие прекратилось, но теперь эта пропагандистская шарманка вновь завела свою заунывную песню.

В бекграунде самой России и без самолета достаточно того, за что ей надо было бы извиниться перед азербайджанским народом. Ее поддержка армянским оккупантам, ее подарки армянам в виде вооружений на миллиарды долларов, ее потворствование армянским сепаратистам в качестве миротворца и тому подобное не делали ей чести. Этот имидж серьезно улучшился благодаря невмешательству в антитеррористическую операцию и досрочному вывода РМК из Карабаха. Казалось, что в Москве, наконец, начали отличать белое от черного. Однако 25 декабря 2024 года сработал "Панцирь" и по реакции России стало ясно - великодержавных рецидивов не избежать.

У России с ее негативным имиджем и массой международных проблем и без того мало тех, на кого она могла бы положиться. Потеря Азербайджана вряд ли будет полезна для нее. А всего-то надо признать очевидную вину, принести искренние извинения, а не те, что последовали из Москвы через три дня после трагедии в виде одолжения. Ожидает Баку, конечно же, наказания виновных и компенсации.

Надо уметь дружить.