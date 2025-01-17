России не нужны друзья?

Автор: Лейла Таривердиева

За время, прошедшее после 25 декабря, мы неоднократно наблюдали, как взлетает и опадает оскорбительная риторика в адрес Азербайджана в российских медиа. Происходит это словно по взмаху дирижерской палочки, будто пропагандистский оркестр исполняет по одной партитуре. Сейчас в этой "симфонии" снова прибавили звука - на Азербайджан хлынул очередной шквал оскорблений.

К сожалению, российская пропаганда часто слов не выбирает. Хамский тон и оскорбительные высказывания в адрес дружественной России страны и ее руководства захлестнули российскую блогосферу и многие СМИ. Часто мнение журналистов, блогеров и безликих крикунов сопровождаются недопустимыми в публичном пространстве выражениями и даже угрозами неонацистского характера. Одно дело - комментарии в соцсетях, другое - высказывания журналистов, экспертов и политологов. Ну, или людей, таковыми себя считающих. На свет повылезала масса так называемых экспертов, которые пытаются доказать, что крушение азербайджанского самолета 25 декабря произошло по вине пилотов, а не российской стороны. Что российская сторона как раз из кожи лезла, чтобы помочь, а экипаж вот взял и решил совершить самоубийство.

Таким путем делается попытка перевести стрелки с вины России на экипаж. Вбросы, появившиеся в последние дни и представляющиеся публике якобы фрагментами расшифровки "черного ящика", служат этой цели. Но даже эти фрагменты все равно не могут опровергнуть тот факт, что самолет был подбит российской системой ПВО. Да, не предумышленно, но это вины с России не снимает.

Никто в Баку ни разу не обвинил российскую сторону в преднамеренном ударе по гражданскому самолету. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, высказываясь по поводу трагедии, говорил об этом. Это не было сделано специально, но виновные должны ответить.

А то, что азербайджанская сторона отмела несерьезные версии о птицах и кислородном баллоне, так это был не "антироссийский" каприз, а реакция на реальное состояние упавшего воздушного судна. Как только появились фото изрешеченного лайнера, каждому стало ясно, что о птицах и баллонах надо забыть. Но российская сторона продолжала тупо повторять эти версии, вместо того, чтобы признать вину. Признание вины сняло бы напряжение, возникшее из-за инцидента. А что сделала российская пропаганда? Принялась фантазировать и обвинять Азербайджан в недружественном поведении, перешла на фейки и оскорбления. Появилась даже совершенно безумная версия о "руке США".

Сегодня пропаганда, вероятно, управляемая централизовано, снова сорвалась с цепи и накинулась на экипаж борта, пытаясь скинуть вину за катастрофу на погибших пилотов. И рассчитывая таким образом нивелировать собственно главную причину катастрофы - удар российской системы "Панцирь". Россия виновата в том, что не закрыла воздушное пространство, не предупредила экипаж об угрозе даже тогда, когда из-за работы РЭБ оглохла навигация судна. Предлагали посадить самолет, рассчитывая высоту на глазок, то там, то тут, в то время как уже шел воздушный бой. Атаку "Панциря" экипаж принял за столкновение с птицами только потому, что никак не ожидал, что самолет может быть подбит системой ПВО. Россия не закрывала воздушное пространство при том, что уже несколько месяцев оно опасно для гражданских судов из-за атак беспилотников. И это ее главная вина. Почему этого не было сделано, пусть разбираются соответствующие службы самой России. Попытки скрыть от собственного населения серьезность положения, ставя под угрозу воздушные суда, - это преступление. Это рано или поздно должно было закончиться трагедией. И закончилось. Теперь, когда многие страны отменили рейсы в российские города, начали делаться предупреждения. Но трагедия уже произошла, и кто-то ведь должен за это ответить? Нет, не пилоты AZAL, а те, кто отвечает за войну и оборону в РФ.

Очень неприятно читать в российских СМИ оскорбления в адрес пострадавшей стороны. Они для нездоровой части публики как бальзам на рану, кому-то даже приходит в голову, что Баку должен извиниться за свои обвинения. Мол, Россия, оказывается, не виновата, а прошитый осколками фюзеляж самолета и осколочное ранение бортпроводника это так, мелочь, к делу не относящаяся. Птички поклевали...

Хотелось бы напомнить нашим российским коллегам, что в Азербайджане за более чем два года войны в Украине в медиа поддерживался нейтральный фон. Не допускались оскорбления в адрес российского руководства, а те, кто их допускал, получали по губам. О бесхозных соцсетях мы не говорим, мы говорим о СМИ и о серьезной блогосфере, где так же старались не перегибать палку и не сжигать мосты. И это правильно. Нельзя терять лицо. Российская же сторона, похоже, не особо беспокоится о том, как она выглядит сегодня в глазах азербайджанской стороны. Похоже, друзья ей не нужны и она готова пожертвовать даже теми немногими, кто у нее еще остался.

После трагедии кто только не звонил в Баку, кто только не предлагал содействие против России, вплоть до международных организаций. Но Азербайджан не пошел на это, хотя международная конъюнктура сегодня такова, что Баку мог бы легко ею воспользоваться. Скажете, не так?

Но Азербайджан умеет дружить, он ценит отношения с соседями и не страдает комплексами неполноценности. Вспомним, как спокойно и без истерик Баку извинился за подбитый вертолет в ноябре 2020 года, за миротворцев, по собственной вине попавших под обстрел в сентябре 2023 года. Это нормально, так должны вести себя друзья. Если, конечно, это настоящие, а не ситуативные друзья.

Все, чего со дня катастрофы ожидал от российской стороны азербайджанский народ и официальный Баку - это прекратить балаган, провести серьезное расследование и привлечь к ответственности виновных. Как только появились фото с места крушения, все стало ясно, и самым правильным и честным шагом со стороны Москвы должно было стать искреннее извинение. Оно последовало через несколько дней, когда стало ясно, что Баку не намерен из соображений добрососедства замять вопрос.

Еще раз повторим - никто ни разу не обвинил Россию в предумышленном подбитии гражданского самолета. Это роковая случайность, ставшая следствием халатности и непрофессионализма тех, кто управлял воздушным боем на земле. И отвлекать внимание от этого факта, переводя все внимание на пилотов, благодаря которым как раз и удалось спасти часть пассажиров, - это настоящий балаган. Мягко говоря, это нечестно и непорядочно.

Именно такое поведение стало причиной жесткой риторики Баку после крушения. Здесь не ожидали, что российская сторона поведет себя так в очевидной ситуации. Прямо скажем - не как друг и союзник. Сегодня в российских СМИ смакуют разговоры пилотов с землей и ищут лазейку для того, чтобы сбросить с России вину. Как будто подбитие гражданского судна ЗРК "Панцирь" это было обычное рядовое явление, к которому экипаж должен был быть готов.

Еще раз повторим для непонятливых: суть вопроса не в том, какие решения принимал экипаж после того, как самолет был сбит, оглушен и потерял управление, а в том, что ОН БЫЛ СБИТ!

Это главный вопрос и главная причина трагедии. Виновники которой должны понести наказание.