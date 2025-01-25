В некоторых регионах Азербайджана прошли кратковременные дожди

На 25 января в Азербайджане осадков в основном не наблюдается. Тем не менее, в некоторых западных регионах ночью прошли кратковременные дожди, а в горах выпал снег.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, снежный покров в Шахбузе достиг 5 см, а в Дашкесане - 1 см.

Туман наблюдался в таких городах, как Сумгайыт, Гусар, Нафталан, Шамкир, Гобустан, Евлах, Зардаб и Сабирабад, где видимость была ограничена до 50-200 метров.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 4 градуса. В низменных районах температура варьировалась от -1 до +4 градусов, а в Нахчыванской Автономной Республике и горных районах опустилась до -8 градусов.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az