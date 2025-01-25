https://news.day.az/politics/1725434.html Каллас посетит Азербайджан в рамках визита в регион Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас посетит Азербайджан в рамках визита в регион. Об этом эксклюзивно сообщил Day.Az дипломатический источник в Брюсселе. "Соответствующая нота была направлена азербайджанской стороне", - добавил источник.
Каллас посетит Азербайджан в рамках визита в регион
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас посетит Азербайджан в рамках визита в регион.
Об этом эксклюзивно сообщил Day.Az дипломатический источник в Брюсселе.
"Соответствующая нота была направлена азербайджанской стороне", - добавил источник.
Отметим, что 1 декабря 2024 года бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас официально заняла пост верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, сменив на этой должности Жозепа Борреля.
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