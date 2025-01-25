https://news.day.az/world/1725373.html ХАМАС передал Красному Кресту еще 4 израильских заложниц - ВИДЕО ХАМАС передал Красному Кресту ещё четырёх израильских заложниц Как передает Day.Az, это военнослужащие Карина Ариев, Даниэлла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг. Боевики ХАМАС похитили их недалеко от Газы во время нападения 7 октября 2023 года.
ХАМАС передал Красному Кресту еще 4 израильских заложниц - ВИДЕО
ХАМАС передал Красному Кресту еще четырех израильских заложниц.
Как передает Day.Az, это военнослужащие Карина Ариев, Даниэлла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг.
Боевики ХАМАС похитили их недалеко от Газы во время нападения 7 октября 2023 года.
Агентство AFP со ссылкой на палестинские источники сообщает, что Израиль в ответ освободил 200 палестинских заключённых.
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