ХАМАС передал Красному Кресту еще 4 израильских заложниц

ХАМАС передал Красному Кресту еще четырех израильских заложниц.

Как передает Day.Az, это военнослужащие Карина Ариев, Даниэлла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг.

Боевики ХАМАС похитили их недалеко от Газы во время нападения 7 октября 2023 года.

Агентство AFP со ссылкой на палестинские источники сообщает, что Израиль в ответ освободил 200 палестинских заключённых.