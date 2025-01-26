В Конго произошли ожесточенные столкновения с повстанцами

В результате столкновений с повстанцами M23 на востоке Конго погибли не менее 13 миротворцев и иностранных солдат.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Associated Press, за последние недели движение M23 достигло значительных успехов, захватив новые территории и окружив восточный город Гома с населением около 2 миллионов человек. Этот город является ключевым центром для обеспечения безопасности и гуманитарной помощи в регионе, подчеркивает агентство.

Совет Безопасности ООН по запросу властей Конго перенес свое экстренное заседание, посвященное росту насилия в регионе, на воскресное утро (11:00 по бакинскому времени), хотя изначально встреча была намечена на понедельник.

Ранее конголезская армия заявила, что с поддержкой союзников, включая миротворцев ООН и войска Миссии Сообщества по развитию Юга Африки (SAMIDRC), смогла отбить наступление M23 на Гому.

Конголезские, американские и представители ООН обвиняют Руанду в оказании поддержки движению M23, состоящему в основном из этнических тутси, которые более десяти лет назад откололись от армии Конго.