https://news.day.az/sport/1725472.html Айдын Сулейманлы сыграл вничью с лидером Вейк-ан-Зее В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) продолжается турнир "Tata Steel Chess". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в седьмом туре азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы сыграл вничью против лидировавшего - Эрвина Л'Ами (Нидерланды). Наш гроссмейстер набрал 3,5 очка и идет на восьмом месте.
Айдын Сулейманлы сыграл вничью с лидером Вейк-ан-Зее
В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) продолжается турнир "Tata Steel Chess".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в седьмом туре азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы сыграл вничью против лидировавшего - Эрвина Л'Ами (Нидерланды).
Наш гроссмейстер набрал 3,5 очка и идет на восьмом месте. А на первое место вышел Таи Нгуен (Чехия), имеющий пять очков и опережающий до дополнительным показателям Эрвина Л'Ами.
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