Айдын Сулейманлы сыграл вничью с лидером Вейк-ан-Зее

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) продолжается турнир "Tata Steel Chess".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в седьмом туре азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы сыграл вничью против лидировавшего - Эрвина Л'Ами (Нидерланды).

Наш гроссмейстер набрал 3,5 очка и идет на восьмом месте. А на первое место вышел Таи Нгуен (Чехия), имеющий пять очков и опережающий до дополнительным показателям Эрвина Л'Ами.