Немецкие компании отказываются от автомобилей Tesla

Некоторые компании в Германии объявили о намерении отказаться в будущем от новых автомобилей Tesla из-за действий Илона Маска.

Как передает Day.Az, об этом пишет агентство DPA.

По его информации, речь идет о двух компаниях - поставщиках электроэнергии - Badenova из федеральной земли Баден-Вюртемберг и Lichtblick из Гамбурга. Крупная сеть магазинов хозяйственных товаров и косметики Rossmann сообщила об этом шаге еще летом. Причиной стали различные заявления и действия владельца Tesla Илона Маска. Строительная компания из Нижней Саксонии Viebrockhaus, как отмечает агентство, также приняла решение полностью прекратить закупку продукции автопроизводителя.

В самой Tesla, как подчеркивает DPA, не стали комментировать эту информацию.