Китай покинет рекордная доля американских компаний

Рекордное количество американских компаний в Китае ускоряет реализацию планов по переносу производства или поиску иных источников поставок. Об этом сообщили аналитики агентства AmCham, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Был проведен опрос среди американских компаний. Около 30% респондентов рассматривали или начали такую диверсификацию в 2024 году. Это выше максимального показателя в 24%, зафиксированного в 2022 году.

Авторы публикации напомнили, что американский президент Дональд Трамп проводит агрессивную политику по отношению к Китаю и видит в нем внешнюю угрозу для своей страны.