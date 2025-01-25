https://news.day.az/world/1725286.html Трамп рассказал, как идет процесс массовой депортации Американский президент Дональд Трамп считает, что депортация из США нелегальных мигрантов идет хорошо, в первую очередь из страны высылают закоренелых преступников. Как передает Day.Az, об этом глава вашингтонской администрации заявил журналистам после прибытия в штат Северная Каролина. "Депортация идет очень хорошо.
Трамп рассказал, как идет процесс массовой депортации
Американский президент Дональд Трамп считает, что депортация из США нелегальных мигрантов идет хорошо, в первую очередь из страны высылают закоренелых преступников.
Как передает Day.Az, об этом глава вашингтонской администрации заявил журналистам после прибытия в штат Северная Каролина.
"Депортация идет очень хорошо. Мы избавляемся от ужасных, закоренелых преступников. Это убийцы, это самые плохие люди из тех, какие бывают. Мы избавляемся от них в первую очередь", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста.
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