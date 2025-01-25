Трамп рассказал, как идет процесс массовой депортации

Американский президент Дональд Трамп считает, что депортация из США нелегальных мигрантов идет хорошо, в первую очередь из страны высылают закоренелых преступников.

Как передает Day.Az, об этом глава вашингтонской администрации заявил журналистам после прибытия в штат Северная Каролина.

"Депортация идет очень хорошо. Мы избавляемся от ужасных, закоренелых преступников. Это убийцы, это самые плохие люди из тех, какие бывают. Мы избавляемся от них в первую очередь", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста.