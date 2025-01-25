На кладбище в Шамахы осквернили могилы

На кладбище Едди Гюнбез в Шамахинском районе были похищены мраморные надгробия с нескольких могил.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, местный житель Кямиль Мусаев рассказал, что в последний раз он посещал могилы своего отца и дяди накануне Нового года, и тогда все надгробия были на месте. Однако, когда он недавно вернулся на кладбище, мужчина заметил, что часть мраморных плит исчезла.

Мусаев обратился в местное отделение полиции, а также проверил соседние захоронения, обнаружив, что аналогичное преступление было совершено и на других могилах.

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