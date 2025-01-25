https://news.day.az/society/1725350.html На кладбище в Шамахы осквернили могилы - ВИДЕО На кладбище Едди Гюнбез в Шамахинском районе были похищены мраморные надгробия с нескольких могил. Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, местный житель Кямиль Мусаев рассказал, что в последний раз он посещал могилы своего отца и дяди накануне Нового года, и тогда все надгробия были на месте.
На кладбище в Шамахы осквернили могилы - ВИДЕО
На кладбище Едди Гюнбез в Шамахинском районе были похищены мраморные надгробия с нескольких могил.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, местный житель Кямиль Мусаев рассказал, что в последний раз он посещал могилы своего отца и дяди накануне Нового года, и тогда все надгробия были на месте. Однако, когда он недавно вернулся на кладбище, мужчина заметил, что часть мраморных плит исчезла.
Мусаев обратился в местное отделение полиции, а также проверил соседние захоронения, обнаружив, что аналогичное преступление было совершено и на других могилах.
Подробнее - в репортаже Xəzər Xəbər:
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