На Великобританию и Ирландию обрушился шторм "Эовин"

Из-за рекордного по силе шторма "Эовин" в Великобритании и Ирландии отменяют авиарейсы и поезда, а условия вождения на дорогах очень опасны.

Миллионам людей рекомендовано оставаться дома во время непогоды, которая, по прогнозам, продлится весь день, сообщает Day.Az со ссылкой на Euronews.

В Шотландии, Ирландии и Северной Ирландии действует редкое красное предупреждение об угрозе жизни, а по всей Великобритании - желтое и янтарное предупреждения.

Шторм "Эовин" побил рекорд скорости ветра в Ирландии: в пятницу утром в Мейс-Хед в графстве Голуэй служба Met Eireann зафиксировала, что средняя скорость ветра составила почти 135 км/ч.

Сотни рейсов были отменены почти во всех крупнейших аэропортах Великобритании и Ирландии. Утром в Лондоне были отменены рейсы в аэропортах Хитроу, Гатвик, Станстед и Лондон-Сити, но в течение дня и вечера число таких рейсов может увеличиться. Аэропорты Глазго, Дублина и Эдинбурга отменили почти все вылеты и прилеты до середины дня.

Несколько железнодорожных операторов выпустили предупреждение "не путешествовать". Компания ScotRail приостановила в пятницу все рейсы по всей Шотландии, заявив, что "из-за прогнозируемых погодных условий небезопасно осуществлять пассажирские перевозки".

Компании Avanti West Coast, Lumo, CrossCountry и Grand Central также предупредили клиентов о том, что не следует совершать поездки по маршрутам, проходящим через северный Уэльс, Шотландию и север Англии.

Компания National Rail сообщила, что шторм также затронет линии LNER, London Northwestern Railway/West Midlands Railway, Northern, South Western Railway, Southern, TransPennine Express и некоторые маршруты Transport for Wales.

Более 715 000 домов, ферм и предприятий остались без электричества по всей Ирландии, сообщает Ирландский совет по электроснабжению (ESB).