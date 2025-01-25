В США аннулировали контракты на сотни млн. долларов

Созданное при новой американской администрации ведомство по повышению эффективности работы правительства и борьбе с бюрократией уже аннулировало контракты на примерно $420 млн.

"За первые 80 часов [работы] аннулировано текущих или готовящихся контрактов примерно на $420 млн. Кроме того, аннулированы 2 договора аренды. Первоначально в центре внимания находятся контракты, относящиеся к обеспечению многообразия, равенства и инклюзивности [в коллективах], а также пустующие строения", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Руководителями этой структуры (DOGE - Department of Government Efficiency, Министерство по повышению эффективности правительства) были изначально назначены Дональдом Трампом после победы на президентских выборах в США в ноябре 2024 года предприниматели-миллиардеры Илон Маск и Вивек Рамасвами. Однако Рамасвами, как сообщила 21 января газета The Washington Post, был вынужден из-за разногласий с Маском и по ряду других причин отказаться от данного назначения. Как ожидается, вскоре он объявит о вступлении в борьбу за пост губернатора штата Огайо.

Как уточнял ранее телеканал NBC News, несмотря на название, DOGE не будет полноценным министерством в рамках федерального правительства. Для создания подобного ведомства требуется одобрение Конгресса США.

Трамп ранее заявил, что DOGE "будет предоставлять рекомендации и советы извне", сотрудничая с Белым домом.