Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралийского Союза

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо генерал-губернатору Австралийского Союза Саманте Мостин по случаю национального праздника страны - Дня Австралии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая госпожа Генерал-губернатор.

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Австралийского Союза.

Верю, что мы и впредь будет последовательно продолжать совместные усилия на пути расширения наших межгосударственных отношений и взаимовыгодного сотрудничества.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Австралии - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.