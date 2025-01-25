В Хачмазе обнаружен труп мужчины

На садовом участке вблизи села Ерrюдж Хачмазского района в небольшом озере обнаружено тело мужчины.

Как сообщает Day.Az, установлено, что это 39-летний житель села Агязы Байрамов Алескер Мусеиб оглу.

На место происшествия были привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов. Тело было извлечено из воды и передано по назначению. По предварительным данным, А.Байрамов в состоянии алкогольного опьянения проник на садовый участок через забор, а затем упал в озеро.

Расследование по факту продолжается.