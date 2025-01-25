https://news.day.az/society/1725432.html В Хачмазе обнаружен труп мужчины На садовом участке вблизи села Ерrюдж Хачмазского района в небольшом озере обнаружено тело мужчины. Как сообщает Day.Az, установлено, что это 39-летний житель села Агязы Байрамов Алескер Мусеиб оглу. На место происшествия были привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов.
В Хачмазе обнаружен труп мужчины
На садовом участке вблизи села Ерrюдж Хачмазского района в небольшом озере обнаружено тело мужчины.
Как сообщает Day.Az, установлено, что это 39-летний житель села Агязы Байрамов Алескер Мусеиб оглу.
На место происшествия были привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов. Тело было извлечено из воды и передано по назначению. По предварительным данным, А.Байрамов в состоянии алкогольного опьянения проник на садовый участок через забор, а затем упал в озеро.
Расследование по факту продолжается.
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