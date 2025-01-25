https://news.day.az/society/1725291.html Тяжелое ДТП в Пираллахинском районе - есть погибший В Пираллахинском районе Баку произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник отделения Управления Государственной дорожной полиции города Баку Тогрул Насирли. Согласно предварительным данным, женщина-водитель автомобиля Ford сбила мужчину, который пытался перейти дорогу.
Тяжелое ДТП в Пираллахинском районе - есть погибший
В Пираллахинском районе Баку произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник отделения Управления Государственной дорожной полиции города Баку Тогрул Насирли.
Согласно предварительным данным, женщина-водитель автомобиля Ford сбила мужчину, который пытался перейти дорогу. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
По словам представителя полиции, по данному инциденту начато расследование для установления всех обстоятельств случившегося.
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