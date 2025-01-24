https://news.day.az/economy/1725243.html

Обнародован объем работ, проведенных на ж/д линии Барда-Агдам

Проектные работы на железнодорожной линии Барда-Агдам завершены на 95 процентов, строительство - на 94 процента. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Сообщается, что также начаты проектные работы по восстановлению железной дороги Агдам-Ханкенди.