Сколько разыскиваемых Интерполом лиц задержано в Азербайджане? - ЦИФРЫ
В 2024 году было установлено местонахождение 118 лиц, объявленных в розыск по линии Интерпола.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня сказал министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов на заседании коллегии МВД.
"Результаты по этому показателю улучшились и составили 87,9 процента, было установлено местонахождение 118 человек, объявленных в международный розыск по линии Национального центрального бюро Интерпола, и 65 человек, разыскиваемых странами-членами этой организации", - сказал он.
Кроме того, министр отметил, что совместно с сотрудниками органов прокуратуры был достигнут заметный прогресс в раскрытии преступлений прошлых лет, привлечены к ответственности виновные лица по 630 фактам, а также выполнен большой объём работы по таким важным задачам, как предупреждение и расследование тяжких, особо тяжких и транснациональных преступлений.
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