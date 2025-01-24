В Баку убрали некоторые искусственные преграды

В Баку была проведена крупномасштабная операция, направленная на обеспечение безопасности граждан.

Как передает Day.Az, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) активно работало над устранением несанкционированных препятствий, которые могли бы помешать спасению людей в экстренных ситуациях. Особое внимание было уделено обеспечению свободного доступа для пожарных и спасательных машин.

В ходе операции, прошедшей на улице Исмаила Гидаятзаде в Наримановском районе, были устранены все искусственные барьеры, блокировавшие подъезды к зданиям и водоисточникам. Эти меры помогут значительно ускорить реакцию экстренных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, сотрудники МЧС провели разъяснительные беседы с жителями Наримановского и Бинагадинского районов. Они подчеркнули, что любые попытки блокировать пути доступа являются нарушением закона и могут привести к серьезным юридическим последствиям.

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