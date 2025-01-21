Пожар в общежитии в Сумгайыте

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в здании общежития в 41-м квартале города Сумгайыт.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, в связи с информацией на место происшествия были направлены силы Сумгайытского городского управления пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС. Благодаря оперативности пожарных пожар на электрическом щите, установленном в общем коридоре 3-го этажа пятиэтажного общежития, был быстро потушен, при этом удалось избежать распространения огня на квартиры.

В рамках мер безопасности были эвакуированы 11 жильцов здания, в том числе 5 детей. В результате пожара сгорели 6 счетчиков, 6 предохранительных ключей и 5 п.м. электрического кабеля. Квартиры и здание общежития были защищены от пожара.

Ранее мы сообщали, что в Баку в гараже произошел пожар.