В Баку в гараже произошел пожар

На линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре, возникшем на проспекте Бюльбюля в Насиминском районе Баку. Для ликвидации возгорания на место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, благодаря быстрому реагированию пожарных, огонь в гараже площадью 12 квадратных метров был локализован и потушен в кратчайшие сроки. Это позволило предотвратить распространение пожара, в том числе на соседние гаражи.

В результате происшествия огонь уничтожил хранившиеся в гараже старые вещи и бытовые предметы, уже непригодные для использования.