https://news.day.az/society/1724281.html В Баку в гараже произошел пожар - ВИДЕО На линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре, возникшем на проспекте Бюльбюля в Насиминском районе Баку. Для ликвидации возгорания на место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны.
В Баку в гараже произошел пожар - ВИДЕО
На линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре, возникшем на проспекте Бюльбюля в Насиминском районе Баку. Для ликвидации возгорания на место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, благодаря быстрому реагированию пожарных, огонь в гараже площадью 12 квадратных метров был локализован и потушен в кратчайшие сроки. Это позволило предотвратить распространение пожара, в том числе на соседние гаражи.
В результате происшествия огонь уничтожил хранившиеся в гараже старые вещи и бытовые предметы, уже непригодные для использования.
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