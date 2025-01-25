США могут перебросить к границе с Мексикой тяжелую технику

Администрация США рассматривает возможность переброски к границе с Мексикой оснащенных бронетранспортерами Stryker подразделений для содействия в пресечении нелегальной миграции.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По сведениям источников издания, "американские должностные лица готовятся к отправке к границе США и Мексики дополнительно тысяч военных, включая, возможно, пехотные войска, оснащенные 20-тонными бронетранспортерами Stryker". Как уточняется в публикации, обсуждается возможность переброски в этот район суммарно до 10 тыс. американских военных, в том числе из 82-й воздушно-десантной дивизии американских сухопутных войск.

Издание констатирует, что в случае одобрения рассматриваемых мер "существенно расширится военное присутствие" в приграничных районах в штатах Техас и Калифорния, где "размещены примерно 2,5 тыс. военных". Они оказывают содействие американским пограничникам в "обнаружении и задержании мигрантов, которые пытаются незаконно попасть в США", отмечается в публикации.

Администрация США ранее заявила, что к западной части границы с Мексикой будут переброшены 1,5 тыс. военнослужащих, вертолеты и подразделения военной разведки.

Американский президент Дональд Трамп 20 января подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Он заявил, что это позволит направить на южную границу войска, чтобы "отразить катастрофическое вторжение" нелегальных мигрантов в страну. Ранее республиканец неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.