Десятки пострадавших при аварийной посадке самолета в Нигерии

В Лагосе (Нигерия) в результате аварийной посадки самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании United Airlines, пострадали 38 человек.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Sun Nigeria.

Борт направлялся в Вашингтон. Однако лайнер, на борту которого находились 245 пассажиров и 11 членов экипажа, резко потерял высоту, и пилот объявил о решении вернуться в Лагос.

Уточняется, что четверо пассажиров и двое членов экипажа получили серьезные травмы. В результате инцидента борт не получил серьезных повреждений.