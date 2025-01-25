https://news.day.az/world/1725322.html Десятки пострадавших при аварийной посадке самолета в Нигерии - ВИДЕО В Лагосе (Нигерия) в результате аварийной посадки самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании United Airlines, пострадали 38 человек. Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Sun Nigeria. Борт направлялся в Вашингтон.
Десятки пострадавших при аварийной посадке самолета в Нигерии - ВИДЕО
В Лагосе (Нигерия) в результате аварийной посадки самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании United Airlines, пострадали 38 человек.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Sun Nigeria.
Борт направлялся в Вашингтон. Однако лайнер, на борту которого находились 245 пассажиров и 11 членов экипажа, резко потерял высоту, и пилот объявил о решении вернуться в Лагос.
Уточняется, что четверо пассажиров и двое членов экипажа получили серьезные травмы. В результате инцидента борт не получил серьезных повреждений.
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