Пожар на открытой местности в Баку

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о возгорании на открытой территории в поселке Забрат Сабунчинского района Баку.

Как передает Day.Az, на место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники Государственной противопожарной службы.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки.

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров, где горели бытовые отходы и автомобильные покрышки.