https://news.day.az/society/1725189.html Пожар на открытой местности в Баку - ВИДЕО На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о возгорании на открытой территории в поселке Забрат Сабунчинского района Баку. Как передает Day.Az, на место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники Государственной противопожарной службы.
Пожар на открытой местности в Баку - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о возгорании на открытой территории в поселке Забрат Сабунчинского района Баку.
Как передает Day.Az, на место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники Государственной противопожарной службы.
Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки.
Площадь пожара составила около 200 квадратных метров, где горели бытовые отходы и автомобильные покрышки.
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