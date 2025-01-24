https://news.day.az/economy/1725160.html Азербайджан и TotalEnergies обсудили перспективы сотрудничества Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества в энергетической сфере с французской компанией TotalEnergies. Об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети X, передает Day.Az.
Азербайджан и TotalEnergies обсудили перспективы сотрудничества
Азербайджан обсудил с французской компанией TotalEnergies перспективы сотрудничества в энергетической сфере.
Об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети X, передает Day.Az.
Отмечается, что в рамках Давосского экономического форума М.Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф встретились с генеральным директором TotalEnergies Патриком Пуянне.
"Мы обменялись мнениями о "зеленой" энергии", декарбонизации, внедрении инновационных технологий, системах энергосбережения, реализуемых проектах и перспективах сотрудничества", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре