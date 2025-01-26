В Баку осудили заявления главы МИД Франции

Комментарий министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, обвиняющего Азербайджан во вмешательстве в дела заморских территорий, является открытой попыткой прикрыть бездействие Франции в отношении требований коренного населения Новой Каледонии.

Об этом, как передает Day.Az, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Именно Франция всегда вмешивалась в региональные дела и пыталась подорвать возглавляемый Азербайджаном процесс восстановления мира и стабильности.

Бакинская инициативная группа, являясь неправительственной организацией, ставит своей целью привлечение внимания общественности к колониальной политике и проблемам Франции на заморских территориях. Попытки принизить деятельность таких групп подрывают процесс деколонизации.

Вместо того, чтобы положить конец политике репрессий против коренного населения Новой Каледонии, где в результате применения силы в прошлом году погибло не менее 14 человек и многие получили ранения, шантаж в отношении Азербайджана демонстрирует бесперспективность внешнеполитической стратегии Франции.

Более того, злоупотребление Францией своей ролью и ресурсами в многочисленных международных организациях для оказания давления на сторонников международных НПО, стремящихся пропагандировать антиколониальную политику, бессмысленно и не даст результатов.

"Мы решительно отвергаем и осуждаем антиазербайджанские заявления министра иностранных дел Франции", - говорится в заявлении Гаджизаде.