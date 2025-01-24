Каждый инцидент в постколониальных регионах сопровождается массовыми нарушениями прав

Каждый инцидент в регионах, пострадавших от колонизации, сопровождается массовыми нарушениями прав человека.

Об этом сказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов, выступая на съезде Международного фронта деколонизации, сообщает Day.Az.

"Для меня большая честь и привилегия выступить на съезде Международного фронта деколонизации. Проведение съезда в Канаки имеет символическое значение. В 2024 году весь мир стал свидетелем трагических и несправедливых событий в Канаки. Французские власти насильственно подавили мирные протесты канакского народа, и эти жестокие меры, в том числе гибель 13 невинных людей и ранение более 200 человек, еще раз показали необходимость срочного вмешательства и солидарности мирового сообщества в вопросе ликвидации колониализма. Я с гордостью хочу напомнить, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев открыто осудил преступления, совершенные против канакского народа, и выразил поддержку регионам, находящимся под колонизацией. Кроме того, Бакинская инициативная группа немедленно направила письма руководителям международных организаций и довела до мирового сообщества информацию о зверствах, совершенных против канакского народа. В результате наших совместных усилий мировая общественность за короткое время узнала об этих зверствах. Каждый инцидент в регионах, пострадавших от колонизации, сопровождается массовыми нарушениями прав человека", - сказал А.Аббасов.

По его словам, нужны международные стимулы для преодоления системного давления и восстановления справедливости, достичь свободы требует самоотверженности.