Постпред Азербайджана при ООН рассказал в Нью-Йорке об инвестиционных возможностях региона

Постоянный представитель Азербайджана при Организации Объединенных Наций Тофиг Мусаев принял участие и выступил на мероприятии "Сотрудничество Турции, Грузии, Азербайджана и США в сфере бизнеса" в Турецком доме в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице азербайджанского постпредства в соцсети Х.

Согласно информации, мероприятие было организовано Турецко-американской торгово-промышленной палатой (TACCI) совместно с Американо-азербайджанской торговой палатой и Генеральным консульством Грузии в Нью-Йорке.

В своем выступлении Тофиг Мусаев упомянул значимые региональные энергетические и транспортные проекты и налаженный трехсторонний формат между Азербайджаном, Турцией и Грузией.

Дипломат также подчеркнул инвестиционные возможности в регионе, способствующие достижению Целей устойчивого развития.