Кабинет министров Азербайджана утвердит правила реализации арестованного имущества

Кабинет министров утвердит правила улучшения, продажи, сдачи в аренду и управления арестованным имуществом в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к Гражданскому кодексу на сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, изменения направлены не только на повышение эффективности мер, принимаемых для обеспечения гражданского иска и специальной конфискации, но и на предотвращение потери стоимости арестованного имущества, что в конечном итоге способствует защите имущественных прав собственников.