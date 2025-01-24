https://news.day.az/society/1725133.html Кабинет министров Азербайджана утвердит правила реализации арестованного имущества Кабинет министров утвердит правила улучшения, продажи, сдачи в аренду и управления арестованным имуществом в Азербайджане.
Кабинет министров Азербайджана утвердит правила реализации арестованного имущества
Кабинет министров утвердит правила улучшения, продажи, сдачи в аренду и управления арестованным имуществом в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к Гражданскому кодексу на сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Согласно проекту, изменения направлены не только на повышение эффективности мер, принимаемых для обеспечения гражданского иска и специальной конфискации, но и на предотвращение потери стоимости арестованного имущества, что в конечном итоге способствует защите имущественных прав собственников.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре