https://news.day.az/economy/1725145.html Вице-президент bp назвал сроки начала строительства солнечной электростанции в Джабраиле В текущем году начнется физическое строительство солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт в Джабраиле - "Шафаг". Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом журналистам сообщил вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли. Новость обновляется
Вице-президент bp назвал сроки начала строительства солнечной электростанции в Джабраиле
В текущем году начнется физическое строительство солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт в Джабраиле - "Шафаг".
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом журналистам сообщил вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре