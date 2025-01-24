Вице-президент bp назвал сроки начала строительства солнечной электростанции в Джабраиле

В текущем году начнется физическое строительство солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт в Джабраиле - "Шафаг".

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом журналистам сообщил вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

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