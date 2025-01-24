https://news.day.az/economy/1725145.html

Вице-президент bp назвал сроки начала строительства солнечной электростанции в Джабраиле

В текущем году начнется физическое строительство солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт в Джабраиле - "Шафаг". Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом журналистам сообщил вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли. Новость обновляется