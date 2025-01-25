В одном из районов Баку изменена схема движения транспорта

Агентство наземного транспорта Азербайджана реорганизовало движение на перекрестке улиц Ага Нейматуллы и Чайковского в Наримановском районе Баку.

Как передает Day.Az, об этом ведомство сообщило на своей странице в социальной сети Х.

Теперь водители, следуя по улице Ага Нейматуллы, смогут выезжать на проспект Гейдара Алиева через улицы Чайковского и Оруджалиева.

Более подробная информация доступна на прилагаемой схеме: