https://news.day.az/society/1725435.html В одном из районов Баку изменена схема движения транспорта - ВИДЕО Агентство наземного транспорта Азербайджана реорганизовало движение на перекрестке улиц Ага Нейматуллы и Чайковского в Наримановском районе Баку. Как передает Day.Az, об этом ведомство сообщило на своей странице в социальной сети Х.
В одном из районов Баку изменена схема движения транспорта - ВИДЕО
Агентство наземного транспорта Азербайджана реорганизовало движение на перекрестке улиц Ага Нейматуллы и Чайковского в Наримановском районе Баку.
Как передает Day.Az, об этом ведомство сообщило на своей странице в социальной сети Х.
Теперь водители, следуя по улице Ага Нейматуллы, смогут выезжать на проспект Гейдара Алиева через улицы Чайковского и Оруджалиева.
Более подробная информация доступна на прилагаемой схеме:
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