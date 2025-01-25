Дорожная полиция обратилась к водителям

В выходные дни увеличение передвижения населения по делам или для отдыха значительно влияет на интенсивность движения на автомобильных дорогах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана.

Указано, что, несмотря на усиление мер безопасности на местных и республиканских дорогах, из-за невыполнения правил дорожного движения водителями, спешки, невнимательности, иногда в выходные дни случаются ДТП с высокой степенью тяжести.

"Главное управление Государственной дорожной полиции особенно обращается к водителям, которые собираются в путь, с рекомендацией воздержаться от поездок на неисправных транспортных средствах, не садиться за руль в усталом или бессонном состоянии, правильно соблюдать дистанцию, строго соблюдать правила скорости, обгона и маневрирования. Также настоятельно просим не забывать о чувстве ответственности, чтобы безопасно добраться до места назначения", - говорится в сообщении.